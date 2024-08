Ça se précise un peu pour l’arrivée de l’Epic Games Store et de Fortnite sur iOS. Epic Games annonce avoir soumis les deux contenus et d’autres à Apple pour la notarisation.

« Fortnite, Rocket League Sideswipe et l’Epic Games Store ont tous été soumis à Apple pour une notarisation finale. Restez à l’écoute pour le lancement prochain de l’Epic Games Store sur iOS en Europe ! », indique la société dans un message sur X (ex-Twitter).

Fortnite, Rocket League Sideswipe and the Epic Games Store have all been submitted to Apple for final notarization. Stay tuned for the launch of the Epic Games Store on iOS in Europe soon!

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) August 12, 2024