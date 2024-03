Epic Games a partagé aujourd’hui un peu de plus de détails sur le lancement de l’Epic Games Store sur iOS et Android. Il y a notamment un créneau de sortie et la commission.

Sur PC, l’Epic Games Store prend une commission de 12% pour la vente des jeux. Ainsi, les développeurs gardent les 88% restants. Les développeurs touchent même 100% des revenus lors des six premiers mois. Sur iOS, ce sera la même chose : 12% de commission pour Epic Games et le reste pour les développeurs.

En comparaison, Apple prend de base 30% de commission avec son App Store. Mais les développeurs acceptant les nouvelles règles pour l’App Store en Europe voient la commission passer à 17%. Il faut ajouter 3% pour ceux qui utilisent le système de paiement d’Apple dans leurs applications. Les petits développeurs paieront une commission de 10% (et ajouteront 3% s’ils utilisent le système de paiement d’Apple), contre 15% auparavant.

Sur le papier, on pourrait croire que les 12% de l’Epic Games Store sur iOS ne sont pas si avantageux que cela par rapport aux 17% de l’App Store d’Apple. Mais il y a un élément important à prendre en compte : Epic Games prendra uniquement 12% aux développeurs, là où Apple leur réclame aussi des frais (Core Technology Fee) de 0,50€ pour chaque installation d’applications et de mises à jour. Dans le cas de l’Epic Games Store, c’est Epic Games qui paiera les frais à Apple et non le développeur.

L’Epic Games Store arrivera d’ici la fin de l’année sur iOS et Android. Il est bon de rappeler que le lancement sur iPhone se fera uniquement en Europe grâce au DMA qui autorise les App Store tiers. Les autres régions du monde n’auront pas la boutique d’Epic (qui marquera, entre autres, le retour de Fortnite sur iPhone).