Epic Games annonce avoir soumis Fortnite et son Epic Games Store à Apple pour que son jeu et son App Store alternatif soient validés sur iPhone et iPad. Cela permettra ainsi aux habitants des pays de l’Union européenne de les télécharger.

Fortnite et l’Epic Games Store en approche sur iOS

Epic Games profite ici du Digital Markets Act (DMA) qui oblige certaines sociétés à s’ouvrir à la concurrence dans les pays de l’Union européenne. Dans le cas d’Apple, cela implique une ouverture au niveau d’iOS. L’App Store ne peut plus être le seul lieu où les utilisateurs téléchargent des applications. Ils doivent pouvoir avoir des boutiques d’applications alternatives.

C’est là que l’Epic Games Store entre en jeu. Cette boutique proposera quelques jeux, dont Fortnite. Pour rappel, Apple a supprimé Fortnite de l’App Store en 2020 parce qu’Epic Games n’avait pas respecté les règles en proposant l’achat de V-bucks (la monnaie du jeu) sans passer par le système d’Apple. C’était un moyen de contourner la commission de 30% d’Apple.

Les restrictions d’Apple

Avec le DMA, il y a un peu plus de libertés, d’où l’arrivée de l’Epic Games Store et de Fortnite. Mais Apple serre tout de même les boulons et impose quelques règles. Il faut notamment que les développeurs passent par l’étape de la notarisation. Cela signifie qu’Apple doit jeter un coup d’œil au code avant d’autoriser (ou non) les App Store tiers et les jeux qui ne sont pas distribués par le biais de sa boutique.

À cela s’ajoute le fait qu’Apple impose Core Technology Fee, une taxe de 0,50€ qui s’applique à chaque téléchargement d’application. Apple ne fait payer la taxe qu’à partir d’un million de téléchargements… sauf pour les boutiques alternatives où c’est en place dès le début. Ainsi, Epic Games devra payer 0,50€ à Apple à chaque téléchargement de sa boutique par un utilisateur et 0,50€ à chaque téléchargement d’un jeu venant de sa boutique.

Dans le cas de l’Epic Games Store, le studio annonce être dans l’attente du feu vert d’Apple. Il s’attend à un lancement dans quelques mois, sans date plus précise pour le moment.