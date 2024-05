Nous savons déjà que l’Epic Games Store et Fortnite seront disponibles sur iOS dans le courant de 2024 dans les pays de l’Union européenne. Ceci est possible grâce au DMA. Mais ils ne seront pas les seuls, le Royaume-Uni va aussi y avoir le droit en 2025.

Le Royaume-Uni a récemment adopté un projet de loi qui constitue un équivalent au DMA de la Commission européenne. Les législateurs ont accéléré l’adoption du projet de loi sur les marchés numériques, la concurrence et les consommateurs (DMCC) avant la dissolution du parlement le 30 mai, en prévision des élections générales de juillet.

Le projet de loi est largement similaire au DMA, qui a conduit l’UE à désigner les services et produits de plusieurs grandes entreprises technologiques comme des « gardiens » et à leur imposer des règles plus strictes. Le DMCC confère à la Digital Markets Unit (DMU) le pouvoir de qualifier de Strategic Market Status (SMS) les entreprises qui disposent d’un « pouvoir de marché substantiel et bien établi » et d’une « position d’importance stratégique ».

Plusieurs changements vont être en mis en en place au Royaume-Uni, dont l’autorisation d’avoir des boutiques d’applications tierces. Epic Games annonce donc que l’Epic Games Store sera disponible sur iOS au second semestre de 2025 au Royaume-Uni, avec Fortnite. Les Britanniques devront donc attendre un petit moment.

Shoutout to the UK for passing a new competition law 🎉

Epic Games Store and Fortnite are coming to iOS in the UK in the second half of 2025 🙏 pic.twitter.com/Szaw08vPya

— Fortnite (@FortniteGame) May 24, 2024