C’est un retour en force pour le jeu ultra-populaire d’Epic Games, mais il aura fallu un changement de législation pour y aboutir. L’éditeur américain a annoncé en effet il y a quelques heures que Fortnite sera bientôt de retour sur iOS dans l’union européenne, via la boutique alternative d’applications AltStore PAL. Le jeu sera aussi présent dans deux autres magasins d’apps dont le nom n’a pas encore été divulgué.

Toujours aussi remonté contre Apple et Google, Epic Games précise qu’il va retirer ses jeux des boutiques d’apps « qui servent à prélever des rentes sans pour autant être concurrentiels ni rémunérer les développeurs équitablement. » Voilà qui est dit, sachant que Fortnite sera aussi retiré du Galaxy Store de Samsung suite à un changement de règles qui complexifie le sideloading.. Pour rappel, Epic Games a aussi prévu de lancer son propre Store alternatif d’ici la fin de l’année en cours, si tant est qu’Apple ne cherche pas la petite bête pour mettre des bâtons dans les roues de sa némésis.

Evidemment, Epic Games en profite au passage pour se décrire comme le chevalier blanc des boutiques applicatives face à la mainmise d’Apple et de Google, une posture qui prête franchement à sourire quand on voit les pratiques tarifaires et d’exclusivités de l’Epic Games Store sur les plateformes PC.