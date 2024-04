Fortnite sera également disponible au téléchargement sur iPad depuis l’Epic Games Store dans les pays de l’Union européenne. Epic Games dévoile aujourd’hui cette décision après l’annonce de la Commission européenne qui a désigné iPadOS comme un gatekeeper, à l’instar d’iOS.

Le fait qu’iPadOS soit également désigné comme gatekeeper oblige Apple à se soumettre au Digital Markets Act (DMA) au niveau de ses iPad. Cela implique donc d’autoriser les App Store tiers, les moteurs de rendu tiers pour les navigateurs Internet et plus encore. Epic Games peut donc lancer son Epic Games Store sur iPad.

Par le biais d’un message sur X (ex-Twitter), Epic Games annonce faire le nécessaire pour proposer Fortnite sur iPad, et ce dès cette année. Les utilisateurs d’iPhone pourront également jouer, mais ce n’est pas une surprise. L’information avait déjà été dévoilée.

Update: The EU announced today that this also applies to iPads!

Fortnite will return to iPhones in the EU pretty soon, AND iPads later this year! 🎉 https://t.co/O1SNLsqTvN

— Fortnite (@FortniteGame) April 29, 2024