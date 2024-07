AltStore PAL, l’App Store alternatif dans les pays de l’Union européenne, s’améliore aujourd’hui avec l’ajout d’applications iOS tierces, ainsi que le support de l’iPad.

De nouvelles applications arrivent sur AltStore PAL

Au départ, AltStore PAL, développé par Riley Testut, comprenait qu’une poignée d’applications. Elles étaient développées par Riley Testut et cela comprend notamment l’émulateur Delta (qui est disponible sur l’App Store dans les pays hors de l’UE). Maintenant, on retrouve quatre applications tierces :

UTM SE : application de virtualisation pour avoir Windows ou Linux via une machine virtuelle. L’application existe également sur l’App Store.

qBitControl : application qui permet de gérer depuis votre iPhone le logiciel de torrent qBittorrent installé sur votre ordinateur.

PeopleDrop : application qui permet de trouver d’autres personnes à proximité grâce à la géolocalisation

iTorrent : un client pour télécharger des torrents directement depuis son iPhone ou iPad.

Apple interdit toutes les applications de torrent sur son App Store, au motif qu’elles sont souvent utilisées dans le but d’enfreindre les droits de tiers. Mais maintenant que le DMA a affaibli la capacité du géant de la technologie à contrôler son jardin fermé, les utilisateurs d’iOS au sein de l’Union européenne peuvent exercer un peu plus de liberté – et accepter plus de risques – sur les applications qu’ils choisissent d’installer.

Dans le même temps, AltStore PAL est désormais disponible sur iPad, en plus de l’iPhone. Une très bonne nouvelle pour tous ceux qui ont une tablette Apple.

AltStore PAL est disponible depuis l’adresse altstore.io, directement depuis votre iPhone ou iPad. Le prix est de 1,80€/an.