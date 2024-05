AltStore PAL, l’une des boutiques d’applications tierces sur iPhone en Europe, connaît quelques blocages. Cet App Store alternatif veut proposer de nouvelles applications, mais Apple traîne des pieds pour donner son feu vert.

À date, AltStore PAL comprend l’émulateur Delta (qui est disponible sur l’App Store d’Apple en dehors de l’Union européenne) et le presse-papiers Clip. D’autres applications doivent voir le jour, mais il faut pour cela avoir la notarisation d’Apple. C’est en effet l’une des exigences du fabricant pour la distribution des applications. La notarisation est un processus automatisé et un examen humain afin d’empêcher autant que possible des applications malveillantes. C’est différent du processus de validation de l’App Store.

« Nous avons actuellement plusieurs applications dans le processus de notarisation d’Apple et d’autres sont en cours d’élaboration. Malheureusement, elles sont bloquées à l’étape d’examen depuis plusieurs semaines », indique AltStore sur son compte Mastodon. La boutique tierce invite les utilisateurs à contacter la Commission européenne pour espérer qu’elle fasse pression sur Apple.

« Apple nous a dit à plusieurs reprises que son objectif était que la notarisation prenne « quelques heures » au maximum, mais jusqu’à présent, toutes les applications soumises à l’AltStore (par nous-mêmes et par des développeurs tiers) ont pris plusieurs semaines », ajoute Riley Testut, le responsable d’AltStore.

Riley Testut fait bien comprendre qu’Apple prend bien son temps pour la validation. Est-ce volontaire ? Possible. Pour rappel, Apple n’apprécie pas du tout cette histoire d’App Store tiers en Europe et l’a déjà fait savoir publiquement.