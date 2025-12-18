Apple a déployé une série de changements majeurs sur iPhone et l’App Store au Japon afin de se conformer au Mobile Software Competition Act (MSCA), équivalent local du DMA en Europe. Ces modifications, intégrées à iOS 26.2, ouvrent considérablement l’écosystème mobile de la marque dans l’archipel.

Plein de nouveautés sur iPhone au Japon

Voici les principales nouveautés qui entrent en vigueur pour les utilisateurs et développeurs japonais :

Bouton latéral personnalisable : les utilisateurs peuvent désormais reconfigurer le bouton latéral pour activer des assistants vocaux tiers (comme ChatGPT ou Gemini) à la place de Siri.

les utilisateurs peuvent désormais reconfigurer le bouton latéral pour activer des assistants vocaux tiers (comme ChatGPT ou Gemini) à la place de Siri. Options de paiement : les développeurs ont l’obligation d’afficher les méthodes de paiement tierces ou les liens Web à côté du système l’achat d’Apple intégré aux applications, avec une visibilité équivalente.

Boutiques d’applications alternatives : il est possible de télécharger des applications via des App Store tiers et de définir l’une d’elles comme boutique par défaut. Contrairement à l’Europe, le téléchargement direct depuis un site Web n’est pas autorisé.

Nouvelle structure de commissions : les frais varient de 5 % à 26 % selon la méthode de distribution d’une application et de paiement. Par exemple, la distribution hors App Store est taxée à 5 % (Core Technology Commission).

Choix du navigateur et du moteur de recherche : lors de la configuration, l’utilisateur doit obligatoirement choisir son navigateur et son moteur de recherche par défaut via un écran de sélection aléatoire.

Applications de navigation : il est désormais possible de définir une application de cartographie tierce (comme Google Maps) par défaut.

Protection des enfants : toutes les applications doivent fournir une fiche d’installation indiquant clairement la classification par âge. Les applications de la catégorie Enfants ne pourront en aucun cas inclure des liens vers des sites Web permettant d’effectuer des transactions. Les applications n’appartenant pas à la catégorie Enfants ne peuvent pas renvoyer vers des sites Web permettant d’effectuer des transactions pour les utilisateurs de moins de 13 ans.

Des différences notables avec l’Europe (DMA)

Si le MSCA ressemble au DMA européen, Apple note des divergences importantes. La loi japonaise permet à Apple de conserver un droit de regard plus strict sur la sécurité, autorisant le refus de certaines demandes d’interopérabilité si elles présentent un risque pour la vie privée. De plus, des protections spécifiques pour les enfants sont imposées.

De plus, les structures pour les commissions et les fonctionnalités proposées par Apple ne sont pas aussi complexes au Japon qu’elles le sont dans l’Union européenne.

Il sera intéressant de voir si la Commission européenne va maintenant obliger Apple à faire des changements similaires en Europe, en se basant sur ce que le fabricant propose au Japon. Il est toutefois bon de noter que nous avons déjà certains éléments, dont les App Store tiers, les paiements alternatifs, le choix du navigateur par défaut et plus encore.