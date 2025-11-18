Alors que tous les regards étaient tournés vers l’Europe, c’est finalement le Japon qui sera le premier pays à pouvoir remplacer Siri par un autre assistant vocal par défaut sur l’iPhone avec iOS 26.2. La documentation pour développeurs d’Apple a confirmé les indices découverts dans iOS 26.2, précisant les contours de cette ouverture majeure.

Un accès direct aux concurrents de Siri sur iPhone

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs japonais pourront assigner l’appui long sur le bouton latéral de l’iPhone à un assistant vocal tiers comme Alexa ou Gemini. Jusqu’à présent, ce geste était exclusivement réservé à l’activation de Siri. Les développeurs devront cependant mettre à jour leurs applications en utilisant le framework App Intents pour être éligibles.

La documentation d’Apple détaille la nouvelle attente des utilisateurs :

Au Japon, les gens peuvent placer une action sur le bouton latéral de l’iPhone qui lance instantanément votre application conversationnelle vocale. Les gens s’attendent à ce que la fonctionnalité de conversation vocale soit instantanément disponible lorsqu’ils lancent votre application avec le bouton latéral, alors assurez-vous de leur permettre de l’utiliser immédiatement en démarrant une session audio, par exemple avec AVFoundation.

Une ouverture dictée par la loi japonaise

Contrairement aux spéculations initiales qui liaient cette fonctionnalité au Digital Markets Act (DMA) européen, son déploiement est une réponse directe à la loi japonaise sur la concurrence. Apple précise d’ailleurs que l’option ne sera disponible que pour les utilisateurs dont le compte Apple est configuré sur le Japon et qui sont physiquement localisés dans le pays.

Cette mesure s’inscrit dans un ensemble de changements plus vastes pour le marché japonais dans iOS 26.2, qui incluent également l’arrivée des magasins d’applications alternatifs et un écran de choix du moteur de recherche. Si l’Europe espérait être la première servie pour l’alternative à Siri, elle devra encore attendre, même si un déploiement ultérieur reste possible.