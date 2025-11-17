La bêta 3 d’iOS 26.2, disponible maintenant, révèle qu’Apple prépare le terrain pour une fonctionnalité attendue : la possibilité de choisir un assistant vocal par défaut autre que Siri. Cette ouverture, probablement contrainte par la réglementation européenne, marquerait une nouvelle étape dans l’adaptation d’Apple au Digital Markets Act (DMA).

Remplacer Siri par Gemini ou autre va être possible

Actuellement, un appui long sur le bouton latéral de l’iPhone active exclusivement Siri. Cependant, des lignes de code découvertes par MacRumors dans la bêta 3 d’iOS 26.2 suggèrent que ce comportement est sur le point de changer. Plusieurs références pointent vers une nouvelle gestion du bouton latéral qui permettrait d’y assigner une autre application.

Les extraits de code sont particulièrement clairs et évoquent directement cette nouvelle possibilité :

La fonction « Appuyer et maintenir enfoncé pour parler » n’est pas disponible lorsque le bouton latéral est attribué à %@.

Réglages du bouton latéral

Sélectionner une autre application par défaut pour le bouton latéral

L’application par défaut du bouton latéral ne peut pas être masquée. Vous pouvez modifier vos applications par défaut dans Réglages.

L’application par défaut du bouton latéral ne peut pas être verrouillée. Vous pouvez modifier vos applications par défaut dans Réglages.

%@ n’est plus compatible avec le bouton latéral. Contactez le développeur de l’application pour plus d’informations.

%@ n’est pas disponible pour une utilisation avec le bouton latéral dans votre région.

Une concession forcée par la réglementation européenne

La présence de mentions relatives à la région de l’utilisateur suggère fortement que cette fonctionnalité de remplacer Siri par un autre assistant sera limitée à l’Union européenne. Cette modification est une conséquence directe du DMA) qui oblige les géants de la tech comme Apple à permettre aux utilisateurs de changer facilement les paramètres par défaut qui les orientent vers leurs propres services.

Cette évolution permettrait ainsi de configurer un appui long sur le bouton latéral pour lancer des assistants concurrents comme Gemini, ChatGPT ou Alexa, directement au niveau d’iOS. Apple a déjà dû faire une concession similaire en Europe pour les paiements en autorisant le remplacement de l’application Cartes par défaut lors d’un double appui sur ce même bouton.