Avec iOS 26.2, Apple propose un changement pour les utilisateurs d’iPhone au Japon : un écran de configuration leur demande de sélectionner leur moteur de recherche par défaut, comme l’indique un utilisateur sur Reddit. Cette modification, qui met fin à la position de Google comme moteur par défaut, est le résultat direct d’une nouvelle législation japonaise sur la concurrence.

Un écran de configuration qui change la donne pour Google

Dès l’installation d’iOS 26.2 (disponible en bêta pour les développeurs), un écran de configuration propose aux utilisateurs japonais une sélection entre plusieurs moteurs de recherche, dont Google, Bing, Yahoo Japon, DuckDuckGo et Ecosia. Si ces alternatives existent déjà dans le monde, il fallait jusqu’à présent se rendre dans les réglages de Safari pour les définir. Ce nouvel écran de configuration change la donne car il brise le statut privilégié de Google, qui est le moteur par défaut dans la plupart des pays.

Ce statut n’est pas anodin. Google verse 20 milliards de dollars par an à Apple pour conserver cette position de moteur de recherche par défaut sur les appareils de la marque. La popularité de Yahoo Japon dans le pays pourrait ainsi bénéficier de cette mise en avant équitable.

Une mise en conformité avec la loi japonaise

Il faut savoir que ce changement n’est pas une initiative d’Apple, mais une obligation imposée par la commission japonaise de la concurrence (Japan Fair Trade Commission). Les nouvelles directives exigent la présentation d’un écran de configuration neutre pour le moteur de recherche par défaut lors de la configuration initiale d’un appareil.

Cette réglementation, baptisée Mobile Software Competition Act, ne s’arrête pas là en réalité. Elle contraint également Apple à autoriser l’installation de boutiques d’applications alternatives au Japon, une autre nouveauté intégrée dans iOS 26.2. L’ensemble de ces règles doit entrer en vigueur le 18 décembre 2025, ce qui coïncide avec la période de lancement public prévue pour cette mise à jour d’iOS.