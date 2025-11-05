À la suite d’une nouvelle loi, Apple s’apprête à autoriser les boutiques d’applications tierces sur iPhone au Japon. La première bêta d’iOS 26.2, disponible pour les développeurs, met déjà en œuvre cette ouverture forcée, marquant un changement majeur après une mesure similaire en Europe.

Les App Store tiers arrivent sur iPhone au Japon

Le Japon a officiellement mis la pression sur les géants de la tech. En juin 2024, le parlement a adopté une loi visant à réduire la domination d’entreprises comme Apple sur le marché des smartphones. Cette législation impose l’autorisation des boutiques d’applications et des systèmes de paiement tiers.

Pour concrétiser cette loi, la Japan Fair Trade Commission a établi en août 2025 les directives du Mobile Software Competition Act. Ces nouvelles règles interdisent formellement aux gestionnaires de plateformes, dont Apple et Google, de restreindre ou bloquer les alternatives à leurs propres magasins d’applications et systèmes de paiement. L’ensemble de ces mesures doit entrer en vigueur au plus tard le 18 décembre 2025, fixant une échéance claire pour Apple.

iOS 26.2 ouvre la voie

La réponse technique d’Apple se matérialise avec iOS 26.2. La première bêta du système d’exploitation permet déjà aux utilisateurs situés au Japon d’installer des magasins alternatifs d’applications, en plus de l’App Store d’Apple. Cette fonctionnalité, jusqu’alors exclusive aux 27 pays de l’Union européenne sous l’égide du DMA, s’étend donc à un nouveau territoire.

iOS 26.2 Beta 1で代替アプリストアが日本でも利用可能になってる！！！！！！

AltStore PALとかEpic Games Store使える！ pic.twitter.com/292ncTZrKJ — しずく (@Tzzlala) November 4, 2025

Des plateformes comme AltStore PAL et l’Epic Games Store peuvent ainsi être installées sur les iPhone tournant sous iOS 26.2. Epic Games a d’ailleurs confirmé son intention de lancer Fortnite et sa boutique au Japon d’ici la fin de l’année 2025, coïncidant avec la sortie publique d’iOS 26.2 prévue en décembre. Toutefois, les développeurs doivent encore adapter leurs offres, comme le montre le blocage régional actuel des achats intégrés dans Fortnite.