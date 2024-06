C’était dans l’air depuis quelques semaines, mais cette fois le couperet est tombé pour Apple : a l’instar du marché européen, le Japon vient de forcer Apple et google à autoriser les boutiques d’applications (autres que l’App Store et le Play Store donc). Les parlementaires japonais ont adopté ce jeudi 13 juin une nouvelle loi qui oblige les plateformes mobiles à s’ouvrir à la concurrence. En outre, Apple ne pourra plus interdire les système de paiement tiers, ce qui devrait avoir un impact sur les revenus de l’App Store (même si les analystes ne sont pas vraiment d’accord sur l’ampleur de cet impact).

On voit mal Apple ne pas réagir à cette modification des règles. En Europe, la firme de Cupertino avait compensé les « pertes » potentielles liées à la fin de l’exclusivité de l’App Store par un nouveau système de taxation basé sur le nombre de téléchargements, un échafaudage complexe et particulièrement mal vu des développeurs que la Commission européenne est d’ailleurs en train d’examiner.

Il ne faudra pas trop lambiner en revanche pour se mettre en conformité avec la nouvelle loi japonaise: le non respect des règles pourrait valoir à Apple (ou à Google) des amendes correspondant à une fourchette de 20 à 30% du chiffre d’affaires réalisé au Japon. Apple a tout de même jusqu’à la fin de l’année 2025 pour se mettre en règle.