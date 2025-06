Apple teste actuellement iOS 18.6 en bêta avec les développeurs et le fabricant vient de dévoiler deux nouvelles fonctionnalités destinées spécifiquement aux utilisateurs européens. Cela concerne l’installation d’applications et de boutiques tierces depuis le Web sur iPhone et iPad.

De nouveau pour les applications et boutiques tierces

Apple a annoncé hier des changements importants concernant les règles de l’App Store, qui impacteront à la fois les utilisateurs et les développeurs dans l’Union européenne. Ces modifications répondent aux exigences réglementaires européennes en matière de concurrence numérique (DMA).

Un processus d’installation repensé sur iOS 18.6 proposera une expérience améliorée pour les utilisateurs souhaitant installer des boutiques d’applications tierces depuis le Web ou télécharger directement des applications sur des sites. Apple promet un processus moins intimidant pour ces installations.

Les versions actuelles d’iOS permettent déjà ces actions, mais incluent des écrans d’avertissement que les régulateurs européens jugent problématiques. La nouvelle approche d’Apple vise à réduire ces obstacles tout en maintenant un niveau de sécurité approprié.

Pour l’installation d’applications tierces depuis le Web, Apple mettra en place un nouveau processus en deux étapes. La première installation d’une application provenant d’un développeur nécessitera une procédure plus longue. En revanche, les installations ultérieures d’applications du même développeur bénéficieront d’une expérience simplifiée à partir d’iOS 18.6.

Cette évolution devrait rendre les installations futures aussi pratiques que le téléchargement d’applications depuis l’App Store d’Apple, du moins pour les développeurs déjà connus de l’utilisateur.

Peu d’autres nouveautés attendues

Outre ces modifications liées à l’App Store, aucune autre fonctionnalité majeure n’est actuellement confirmée pour iOS 18.6. Néanmoins, cette mise à jour pourrait marquer l’arrivée d’Apple Intelligence en Chine pour la première fois, bien que cette information reste à confirmer.

Ces changements illustrent la pression croissante exercée par les régulateurs européens sur les géants de la tech. Apple adapte progressivement ses pratiques pour se conformer aux nouvelles réglementations de l’UE, notamment le Digital Markets Act (DMA) qui vise à favoriser la concurrence dans l’écosystème numérique.