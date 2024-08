Matt Fischer, le vice-président de l’App Store depuis 2010, va quitter Apple au mois d’octobre, révèle Bloomberg. Cela fait partie d’un changement plus important au niveau des équipes pour notamment s’adapter aux boutiques d’applications tierces qui sont accessibles en Europe.

Nouvelle organisation pour l’équipe de l’App Store

L’équipe de l’App Store va être séparée en deux : une va superviser la boutique d’applications d’Apple et l’autre va gérer la distribution pour les applications disponibles sur les boutiques tierces.

Phil Schiller, le responsable de l’App Store, apporte ces changements en réponse aux autorités de régulation qui obligent Apple à autoriser d’autres magasins et méthodes de paiement pour les applications sur iPhone, iPad et les autres appareils de l’entreprise. Rien qu’en Europe, il y a AltStore PAL et l’Epic Games Store sur iOS.

Carson Oliver, un cadre de longue date, dirigera le groupe de l’App Store d’Apple, tandis qu’Ann Thai, directrice chargée des fonctions de l’App Store telles que la recherche et la découverte, s’occupera de la nouvelle équipe responsable de la distribution alternative. Les deux rendront compte à Phil Schiller.

Concernant Matt Fischer, il est arrivé chez Apple en 2003 pour superviser le marketing d’iTunes. Il a pris du galon en 2010 en étant le vice-président de l’App Store. Il est également aux commandes d’Apple Arcade depuis son lancement en 2019.

« Après 21 ans chez Apple, j’ai pris la décision de quitter notre incroyable entreprise », a écrit Matt Fischer à son équipe dans un e-mail. « Cela fait un certain temps que j’y pense, et comme nous sommes également en train de réorganiser l’équipe pour mieux gérer les nouveaux défis et les nouvelles opportunités, c’est le bon moment pour passer le relais à deux leaders exceptionnels de mon équipe », a-t-il ajouté.