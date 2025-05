Bien qu’Apple ait initialement annoncé l’arrivée d’Apple Intelligence en Chine pour avril 2025, de nouvelles informations indiquent que le lancement aurait finalement été repoussé au moins jusqu’au mois de juin, probablement en même temps que la sortie d’iOS 18.6. De fait, et malgré la publication de quatre versions bêta d’iOS 18.5, Apple Intelligence reste inaccessible en Chine, une absence qui pousse Mark Gurman de Bloomberg à estimer que le lancement a été reporté à la prochaine mise à jour, et donc très probablement après la WWDC de juin.

Ce report s’explique par des contraintes bien plus complexes que la simple prise en charge linguistique (toujours complexe s’agissant de la Chine), notamment la nécessité de se conformer aux réglementations strictes imposées par la Chine aux sociétés technologiques étrangères. Apple a choisi de s’associer à Alibaba afin de répondre aux obligations juridiques et logistiques, ce qui ne garantit pas en soi un processus d’approbation rapide. Par ailleurs, la version d’Apple Intelligence qui sera déployée en Chine sera fortement censurée, conformément là encore aux exigences locales. Dans tous les cas de figure, il en ira in fine de la Chine comme du reste du monde : la version d’Apple Intelligcnce déployée restera loin des promesses initiales d’Apple, la firme de Cupertino ayant toutes les peines du monde à passer Siri à la moulinette d’Apple Intelligence.