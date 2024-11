La route est encore longue pour Apple Intelligence en Chine, principalement en raison d’obstacles réglementaires. Le Cyberspace Administration of China a déjà averti que les entreprises étrangères devront en passer par un « processus difficile et long » pour l’approbation de ce type d’application d’IA à moins bien sûr qu’elles ne s’associent avec des entreprises locales. Les fabricants étrangers pourraient donc contourner ces blocages règlementaires en utilisant de grands modèles linguistiques (LLM) de sociétés chinoises plutôt que de tenter de mettre en œuvre leurs propres systèmes d’intelligence artificielle. Apple a donc entamé des discussions avec plusieurs géants chinois de la technologie, notamment Baidu, ByteDance et la startup d’IA Moonshot, afin d’intégrer ces modèles locaux dans les fonctionnalités d’Apple Intelligence (pour les appareils vendus en Chine).

Cette incertitude réglementaire soulève nombre d’inquiétudes quant aux retards potentiels d’Apple Intelligence en Chine, les analystes de JP Morgan prédisant que la fonctionnalité pourrait être reporté à la fin de l’année 2025, à moins qu’Apple n’adapte sa stratégie. Malgré ces difficultés, Apple a déjà commencé à déployer les fonctionnalités d’Apple Intelligence dans d’autres régions du monde, en intégrant des outils tels que Writing Tools et la version améliorée de Siri. La Chine est un marché important pour Apple, qui représente 17% de son chiffre d’affaires, mais le retour en force de Huawei pourrait finir par changer la donne.