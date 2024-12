Il y a encore loin de la coupe aux lèvres pour qu’Apple Intelligence soit activé en Chine. L’accord entre Apple et l’entreprise chinoise Baidu aurait du plomb dans l’aile en raison de divergences techniques voire « philosophiques » sur la confidentialité des données. Apple espérait de son coté que cette collaboration puisse booster les ventes d’iPhone dans un marché en déclin face à la concurrence locale et à un Huawei de nouveau en grande forme, mais il y aurait désormais des tensions dans lkees discussions concernant l’utilisation des modèles linguistiques de Baidu. Les réponses générées par Ernie 4.0, l’IA de Baidu, n’atteindraient pas le niveau d’exigence d’Apple, la firme de Cupertino souhaitant des interactions plus personnalisées tenant compte des activités et de la localisation des utilisateurs. Pour ne rien arranger, Baidu insiste pour conserver les données des utilisateurs afin d’améliorer ses modèles, une position qu’Apple refuse fermement étant donné le risque que ces données terminent directement dans les mains des agences de renseignement chinoises.

Malgré ces difficultés, les deux entreprises tentent de développer des solutions hybrides, à l’instar d’une version locale d’Ernie pour les iPhone et d’une version cloud plus avancée. Dans ce contexte compliqué, Apple Intelligence ne sera disponible en Chine qu’en 2025 au mieux, ce qui pourrait avoir des répercussions potentielles sur les ventes globales d’iPhone lors du Q4 2024, même si les données des Q2 et Q3 laissent entendre que les ventes d’iPhone restent tout de même solides en Chine.