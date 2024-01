Apple l’assure : les nouvelles règles (sideloading, App Store tiers et paiement tiers avec le NFC) sont uniquement en place en Europe et non dans le monde parce qu’elles sont sujettes aux malwares et d’autres éléments.

Le Digital Markets Act (DMA) oblige Apple à s’ouvrir, d’où les App Store tiers pour installer des applications iOS sans obligatoirement passer par l’App Store d’Apple. Il y a aussi l’ouverture de la puce NFC sur iPhone, ce qui permettra à des applications (comme celles des banques) de proposer un système de paiement sans passer obligatoirement par Apple Pay.

Mais depuis le départ, Apple n’aime pas cette idée. Le groupe fait les changements parce que c’est la loi. Mais ça le dérange fortement. Il explique pourquoi ce n’est pas disponible en dehors de l’Union européenne :

Apple ne propose pas ces changements en dehors de l’Union européenne car ce n’est pas le système le plus sûr pour nos utilisateurs. Nous avons été très clairs sur les nouvelles menaces introduites par le DMA, notamment les risques accrus de logiciels malveillants, de fraudes et d’escroqueries, de contenus illicites et répréhensibles, ainsi que la capacité réduite d’Apple à répondre aux applications malveillantes et à les supprimer. Les changements requis par le DMA impliquent également de nouvelles technologies et de nouveaux processus qui n’ont pas encore été testés et qui peuvent nécessiter des développements supplémentaires.

Dans l’Union européenne, le Digital Markets Act (DMA) nous oblige à modifier une formule qui a exceptionnellement bien servi les utilisateurs et les développeurs – des modifications qui introduisent de nouvelles options, mais aussi de nouveaux risques. Les changements que nous partageons représentent le travail d’Apple pour se conformer à la loi et pour aider à réduire les nouveaux risques de confidentialité et de sécurité que le Digital Markets Act crée pour nos utilisateurs.