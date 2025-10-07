AltStore PAL, la principale boutique d’applications qui vient concurrencer l’App Store sur iPhone en Europe, annonce une arrivée dans trois pays supplémentaires cette année : Australie, Brésil et Japon. Il y aura aussi le Royaume-Uni en 2026.

Lancement prochain d’AltStore PAL dans de nouveaux pays

Pour rappel, AltStore PAL est une réalité dans les pays de l’Union européenne grâce au DMA. Ce règlement oblige les géants de la tech, dont Apple, à proposer davantage de concurrence. Dans le cas d’iOS, Apple a dû autoriser les boutiques d’applications alternatives et ne plus forcer les utilisateurs à passer par l’App Store pour télécharger une app.

Aujourd’hui, l’équipe derrière AltStore PAL annonce une arrivée au en Australie, au Brésil et au Japon avant la fin de l’année, avant de débarquer au Royaume-Uni en 2026. Le choix de ces pays n’est pas anodin : les autorités locales se penchent sur ce dossier de concurrence pour obliger Apple à autoriser les boutiques d’applications alternatives, à l’instar de ce qu’a fait l’Union européenne. Pour rappel, les Européens peuvent en profiter depuis iOS 17.4, une mise à jour qui remonte à avril 2024.

Il y a aussi le cas des États-Unis, mais c’est un peu plus délicat pour l’instant. Le département de Justice (DoJ) a déposé une plainte antitrust contre Apple l’an dernier et le dossier est toujours en cours. Mais si la justice donne raison au DoJ, alors AltStore PAL pourra être disponible aux États-Unis.

Si vous êtes dans un pays de l’Union européenne, vous pouvez dès maintenant télécharger AltStore PAL à l’adresse altstore.io. Cela donne accès à certaines applications interdites sur l’App Store, dont une application de pornographie.