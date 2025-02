Apple a tenu à réagir à cette application porno sur iPhone, indiquant ne pas l’approuver. Le fabricant tacle aussi les lois de la Commission européenne. Plus d’informations à retrouver sur cet article dédié.

Apple a donné son feu vert pour Hot Tub, la première application porno pour iPhone. Oui, vous avez bien lu. Mais ne vous attendez pas à télécharger l’application sur l’App Store. En effet, la validation a eu lieu pour AltStore PAL en Europe.

AltStore a annoncé le lancement de l’application Hot Tub en Europe, une première rendue possible par la législation européenne sur les marchés numériques (DMA). Cette application permet aux utilisateurs iOS de rechercher et de lire des vidéos provenant de plusieurs sites pornographiques populaires, tels que Pornhub, Xvideos, XNXX et XHamster.

Depuis l’entrée en vigueur du DMA, les développeurs d’applications peuvent désormais distribuer leurs créations via des boutiques alternatives sur iOS, contournant ainsi les restrictions imposées par l’App Store d’Apple. Cette législation autorise la publication d’applications qui sont rejetées par les règles strictes de la plateforme d’Apple. Bien que ces applications doivent respecter certains standards de sécurité via un processus de notarisation, Apple laisse désormais aux magasins alternatifs la liberté de proposer des applications non classées, incluant des contenus sensibles comme la pornographie, les drogues, et plus encore.

Dans le cas présent, Apple a dû valider la notarisation de Hot Tub pour que l’application puisse être accessible depuis AltStore PAL. Mais ce processus vient essentiellement vérifier qu’il n’y a pas de problème de sécurité. Ça s’arrête là, Apple ne peut pas refuser une application sur une boutique tierce parce que le contenu le dérange.

iPhone turns 18 this year, which means it’s finally old enough for some more ~mature~ apps…

Introducing Hot Tub by @C1d3rDev, the world’s 1st Apple-approved porn app!

Try it now on AltStore PAL — just in time for the season of love ❤️

