Apple a tenu à réagir au sujet de Hot Tub, qui se veut la première application porno disponible sur iPhone. Elle est accessible non pas depuis l’App Store, mais depuis AltStore PAL en Europe.

Cette disponibilité s’explique par le DMA. Cette loi européenne oblige notamment Apple à davantage de concurrence sur iOS et à autoriser des boutiques d’applications tierces. Il se trouve que les boutiques en question ont un peu plus de libertés que l’App Store, ce qui explique la première application porno disponible aujourd’hui.

Mais dans une déclaration à MacRumors, Apple fait bien comprendre que cette application la dérange :

Nous sommes profondément préoccupés par les risques de sécurité que les applications de pornographie hardcore de ce type créent pour les utilisateurs de l’UE, en particulier les enfants. Cette application et d’autres du même type saperont la confiance des consommateurs dans notre écosystème, que nous nous efforçons de rendre le meilleur au monde depuis plus d’une décennie. Contrairement aux fausses déclarations faites par le développeur de la boutique d’applications, nous n’approuvons certainement pas cette application et nous ne la proposerions jamais dans notre App Store. La vérité est que la Commission européenne nous oblige à autoriser sa distribution par des opérateurs de places de marché comme AltStore et Epic, qui ne partagent peut-être pas nos préoccupations en matière de sécurité des utilisateurs.

iPhone turns 18 this year, which means it’s finally old enough for some more ~mature~ apps…

Introducing Hot Tub by @C1d3rDev, the world’s 1st Apple-approved porn app!

Try it now on AltStore PAL — just in time for the season of love ❤️

Source: https://t.co/81ja9rSpCR pic.twitter.com/VW37rb6K5h

— AltStore.io (@altstoreio) February 3, 2025