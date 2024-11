Apple a fait une nouvelle gaffe au niveau de son App Store en validant une application iPhone de streaming illégal, alors qu’elles ne sont pas autorisées. Le groupe avait déjà fait cette erreur avec une autre application il y a quelques semaines.

La nouvelle application de streaming illégal a pour nom Univer Note. La fiche de l’App Store indique :

Univer Note peut facilement vous aider à enregistrer les événements de la journée et à planifier votre temps. Vous pouvez y enregistrer diverses choses, qu’il s’agisse de votre travail quotidien ou d’éléments anodins de votre vie. Vous pouvez enregistrer votre vie à tout moment et n’importe où. Vous pouvez utiliser ce logiciel pour planifier votre temps de manière raisonnable.

Les captures d’écran montrent également une application qui ne pose pas de problème particulier… mais l’histoire change quand on la télécharge.

En effet, le simple fait de la lancer depuis certains pays, dont la France et le Canada, change complètement l’apparence et permet de regarder illégalement des films, des séries et d’autres contenus. Par exemple, des films comme Joker: Folie à Deux sont disponibles sur la plateforme. On retrouve la VF, ainsi que la VO avec les sous-titres français.

Le développeur de l’application Univer Note se fait appeler Richmond Zapp. L’application est la plus téléchargée au niveau de la catégorie Utilitaires de l’App Store.