Apple a supprimé de l’App Store une application qui a pour nom Kimi et qui permet de regarder des films et séries, le tout illégalement. Elle se fait passer pour une application permettant de tester votre vue.

Image The Verge

Apple supprime Kimi de l’App Store

C’est à se demander comment Apple a pu valider cette application tellement la description ne correspond absolument pas à l’expérience utilisateur. Au lancement de Kimi, l’utilisateur se voit proposer des films et séries qu’il peut regarder illégalement. Il n’y a pas une manipulation à faire pour avoir en premier le supposé test de la vue puis les films et séries. Non, le contenu illégal apparaît dès le lancement.

L’expérience peut rappeler ce que proposent Netflix et les autres services de streaming légaux. Il y a une section pour les films, les séries, les émissions, tout comme des onglets pour la recherche, les classements et même des jeux.

Selon le cabinet Appfigures, Kimi a vu le jour sur l’App Store en septembre 2023 et a enregistré 25 000 téléchargements rien qu’en janvier 2024. Elle était disponible dans tous les pays où l’App Store est accessible. Aux États-Unis en particulier, elle était la 46e application gratuite la plus téléchargée sur l’App Store.

Apple a visiblement commencé à s’intéresser à cette application et a compris qu’il s’agissait d’un contenu pirate, d’où le fait qu’elle a été supprimée de l’App Store.

Ce n’est pas la première fois qu’une application de streaming illégal avec des films et séries est bien placée sur l’App Store. En 2021, une application similaire qui se déguisait en jeu de Sudoku s’est également hissée au sommet des classements de l’App Store avant d’être retirée par Apple.