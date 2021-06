Zoshy+ est une application faisant croire qu’elle propose un Sodoku, alors qu’elle permet en réalité de voir des films et séries en streaming, et ce de manière illégale. Apple s’est fait piéger et n’a pas vu la supercherie.

Une app de Sodoku… qui propose des films et séries en streaming

Il se trouve que Zoshy+ commence doucement mais sûrement à se faire remarquer. Elle a vu le jour sur l’App Store le 27 mai dernier et se veut présente dans les classements des applications les plus téléchargées de certains pays. Aux États-Unis par exemple, elle est à la 68e place pour la catégorie des puzzles.

Le développeur, Ha Miller, a réussi à duper Apple. Il a désactivé toutes les fonctionnalités de streaming à distance au moment où il a soumis l’application à Apple. Le fabricant n’a vu qu’un simple jeu de Sudoku et l’a donc validé. Une fois l’application validée et donc disponible au téléchargement sur l’App Store, le développeur a activé 100% des fonctionnalités, sans qu’Apple le sache. Cela a fait apparaître le service de streaming illégal. D’ailleurs, il y a des contenus d’Apple TV+.

La fiche sur l’App Store

Les utilisateurs peuvent avoir un semblant d’expérience à la Netflix, mais il y a beaucoup de publicités. Et comme dit précédemment, tout le contenu sur Zoshy+ est disponible illégalement. D’ailleurs, des utilisateurs n’hésitent pas en parler dans les avis sur l’App Store. Aussi, une vidéo sur TikTok avec 2,6 millions de vues a fait la promotion de l’application.

On peut se douter qu’Apple va prochainement retirer l’application, maintenant qu’elle commence à se faire remarquer et qu’elle ne respecte pas les règles. Cela montre en tout cas qu’Apple n’a pas encore la solution miracle pour tout détecter au moment de la validation. Il est vrai que la détection n’est pas simple. Cela rappelle Epic Games qui a activé l’achat dans son jeu Fortnite via son propre système de paiement, contournant ainsi les règles de l’App Store.