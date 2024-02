Utilisateurs de LastPass, faites attention : Apple a validé une fausse application du gestionnaire de mots de passe sur l’App Store. Le fabricant n’aurait pas dû.

La fausse application LastPass, développée par un certain Parvati Patel, vient piéger les utilisateurs. Le développeur a notamment utilisé le nom « LassPass ».

Au vu de la situation, LastPass prévient ses utilisateurs en indiquant :

LastPass souhaite alerter ses clients sur une application frauduleuse qui tente d’usurper l’identité de notre application LastPass sur l’App Store d’Apple. L’application en question s’appelle « LassPass Password Manager » et mentionne Parvati Patel comme développeur. L’application tente de copier notre marque et notre interface utilisateur, bien qu’un examen attentif des captures d’écran affichées révèle des fautes d’orthographe et d’autres signes indiquant que l’application est frauduleuse.

Nous attirons l’attention de nos clients sur ce problème afin d’éviter tout risque de confusion et/ou de perte de données personnelles.