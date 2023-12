Apple propose au téléchargement son application SEED sur l’App Store, aussi bien sur iPhone que sur iPad. Cette app concerne les employés de l’entreprise, mais n’importe qui peut désormais la télécharger.

Voici comment Apple présente l’application :

L’app Apple SEED (Sales Enablement, Education, and Development) d’aide à la vente, de formation et de développement propose des ressources techniques et commerciales aux partenaires d’Apple à travers le monde. SEED est disponible pour tous les membres du personnel d’Apple, les revendeurs agréés Apple, les entités d’achat direct, ainsi que les membres d’organisations agréées par Apple.

SEED est votre source d’actualités commerciales, de conseils, de jeux et d’autres ressources dont vous avez besoin pour vous préparer à discuter avec la clientèle. Découvrez les dernières annonces concernant les produits, les mises à jour de programmes, des conseils de vente, etc.