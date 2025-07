Apple TV+ a dévoilé il y a quelques heures le premier trailer de sa nouvelle série dramatique, The Last Frontier, créée par Jon Bokenkamp (The Blacklist) et Richard D’Ovidio (The Call), avec Jason Clarke (Zero Dark Thirty) à la fois en tête d’affiche et à la production exécutive. L’action de la série se déroule dans les étendues sauvages et isolées de l’Alaska, où Frank Remnick (Clarke), unique marshal fédéral de la région, voit son quotidien bouleversé par le crash d’un avion de transport pénitentiaire. L’accident libère en effet plusieurs dizaines de détenus dangereux, forçant Remnick à défendre une communauté qu’il a juré de protéger. Rapidement, le marshal soupçonne que le crash est bien plus qu’un simple accident : il pourrait même s’agir de la première phase d’un plan machiavélique aux conséquences tout à fait redoutables.

La série The Last Frontier compte dix épisodes et fera ses débuts sur Apple TV+ le 10 octobre 2025 avec deux épisodes au démarrage, avant de poursuivre à raison d’un épisode chaque vendredi. Pour les amateurs de « binge waching » pourront visionner l’intégralité de The Last Frontier à partir du 5 décembre.