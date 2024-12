Apple TV+ a dévoilé un premier aperçu de Government Cheese, un drame familial avec David Oyelowo en tête d’affiche (et en tant que producteur exécutif). La série place son action dans la vallée de San Fernando en 1969. On y suit la famille Chambers, dont les rêves demeurent inébranlables malgré les dures réalités de la vie. À sa sortie de prison, Hampton Chambers (Oyelowo) revient dans un foyer profondément transformé par son absence. Sa femme Astoria (Simone Missick) ainsi que ses fils Einstein (Evan Ellison) et Harrison (Jahi Di’Allo Winston) ont formé une dynamique familiale atypique, si bien que le retour de Hampton provoque un chaos inattendu.

La famille Chambers au complet

David Oyelowo dans le rôle de Hampton Chambers

Créée par Paul Hunter et Aeysha Carr, cette série en 10 épisodes sera diffusée sur Apple TV+ à partir du 16 avril 2025. Une fois n’est pas coutume, les quatre premiers épisodes seront disponibles immédiatement, suivis d’une diffusion hebdomadaire. L’intégralité de la saison sera accessible dès le 28 mai 2025. Outre Oyelowo, le casting comprend également Bokeem Woodbine, Jeremy Bobb, Louis Cancelmi et Kyle Mac (entre autres).