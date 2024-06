Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de Las Azules (Women in Blue), une nouvelle série dramatique qui fera ses débuts le 31 juillet sur la plateforme de streaming.

Située en 1971 et inspirée de faits réels, Las Azules raconte l’histoire de quatre femmes qui défient les normes ultraconservatrices de l’époque et rejoignent la première force de police féminine du Mexique, avant de découvrir que leur équipe n’est qu’un coup de publicité destiné à détourner l’attention des médias d’un tueur en série brutal. Alors que le nombre de cadavres augmente, María, dont la détermination à attraper le tueur devient une obsession, Gabina, dont le père est un policier renommé, Ángeles, une brillante analyste d’empreintes digitales, et Valentina, une jeune rebelle, mettent en place une enquête secrète pour réaliser ce qu’aucun policier masculin n’a pu faire et traduire le tueur en série devant la justice.

Le casting comprend Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez, Amorita Rasgado, ainsi que Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappán et Horacio García Rojas.

Apple TV+ précise que la série a été tournée en espagnol. Elle sera disponible en version sous-titrée, mais sans version doublée dans les pays anglophones. Il n’est pas encore indiqué si un doublage français sera disponible chez nous ou si ce sera là aussi VOSTFR.

Las Azules (qui est le titre original et qui sera, semble-t-il, utilisé en France, là où les pays anglophones utiliseront Women in Blue) aura le droit à 10 épisodes. Les deux premiers seront disponibles sur Apple TV+ le 31 juillet. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque mercredi.