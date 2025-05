« Et ça continue, encore et encore, c’est que le début… ». Jamais rassasié de nouveautés, Apple TV+ annonce une nouvelle mini-série dramatique en huit épisodes intitulée The Wanted Man. Cette mini-série (sans suite donc). porte sur l’ascension fulgurante puis la chute brutale de Felix Carmichael, patron de la pègre et du syndicat du crime The Capital, qui a sévi au Royaume-Uni pendant 20 ans. Felix Carmichael, sera interprété par Hugh Laurie, qui a incarné un fantastique Dr.House durant 8 saisons. A noter que Hugh Laurie était déjà au casting de la saison 3 de Téhéran, une autre série Apple TV+.

« Intouchable pendant vingt ans, Carmichael est enfin arrêté, mais alors qu’il est détenu dans la prison redoutée de Staplehurst, il devient clair qu’il a été trahi par l’un des siens. Tandis que le traître s’emploie à démanteler l’empire qu’il a bâti, Carmichael doit tout risquer dans une évasion audacieuse. Prêt à tout pour se venger, s’il réussit, il redeviendra un homme traqué. » Le Showrunner de The Wanted Man n’est autre que George Kay, à qui l’on doit le très efficace Hijack (toujours sur Apple TV+). Outre Hugh Laurie, la série mettra également à l’honneur Thandiwe Newton, Fionn Whitehead, Gina McKee, Hazel Doupe, Elliott Heffernan et Stephen Dillane.