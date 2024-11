Apple TV+ en fait l’annonce via un simple cliché (ci-dessous) : Chris Black a commencé le tournage de la deuxième saison de la série Monarch : Legacy of Monsters, qui se déroule dans l’univers cinématographique des monstres de Legendary Pictures (le « Monsterverse »). Les premiers tours de manivelle ont démarré dans le Queensland en Australie, ce qui fait de la série le quatrième projet « Godzilla » tourné dans cette région après Godzilla X Kong : The New Empire, Godzilla vs. Kong et Kong : Skull Island.

La série Monarch : Legacy of Monsters suit deux frères qui enquêtent sur les liens de leur famille avec l'organisation secrète du Monarque, après le choc colossal entre Godzilla et les Titans qui a dévasté San Francisco. Amber Midthunder (Prey) se joindra à cette nouvelle saison dans dans le rôle d'Isabel, une femme d'affaires astucieuse et influente. Co-créé par Chris Black et Matt Fraction, Monarch a conclu sa première saison par un indice audio laissant entendre que King Kong pourrait faire son apparition dans la saison 2, une nouveauté dans l'intrigue que Chris Black avait déjà promis d'envisager pour la série.