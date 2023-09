Apple TV+ a mis en ligne la première bande-annonce pour Monarch: Legacy of Monsters, qui se veut sa série avec Godzilla. Nous avons aussi le droit à la date de sortie : 17 novembre 2023.

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco, et la révélation que les monstres sont réels, la série suit deux frères et sœurs sur les traces de leur père pour découvrir les liens de leur famille avec l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch : Legacy of Monsters. Des indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le trou du lapin de l’officier de l’armée Lee Shaw (joué par Kurt Russell et Wyatt Russell), dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard, où Monarch est menacée par ce que Lee Shaw sait. Cette saga dramatique, qui s’étend sur trois générations, révèle des secrets enfouis et la façon dont des événements peuvent se répercuter dans nos vies.

Le casting comprend Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett et Elisa Lasowski.

Monarch: Legacy of Monsters fera donc ses débuts le 17 novembre prochain sur Apple TV+. Il y aura 10 épisodes pour la saison, avec les deux premiers disponibles le 17 novembre. On retrouvera ensuite un nouvel épisode chaque vendredi jusqu’au 12 janvier.