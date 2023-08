La série Godzilla d’Apple TV+ a désormais un titre, Monarch: Legacy of Monsters, et un synopsis : « Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a rasé San Francisco et la révélation choquante que les monstres sont réels, Monarch: Legacy of Monsters suit deux frères et sœurs suivant les traces de leur père pour découvrir le lien de leur famille avec l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch. Des indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement jusqu’à l’officier de l’armée Lee Shaw (joué par Kurt Russell et Wyatt Russell) [..]. La saga dramatique – s’étendant sur trois générations (des années 50 jusqu’à nos jours, Ndlr) – révèle des secrets enfouis et la manière dont des événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies. »

Plusieurs clichés de la série accompagnent ces nouveaux détails ; on y découvre quelques unes des têtes d’affiche (dont Kurt Russel), et surtout, on peut enfin y voir un Godzilla aussi immense que furieux. Outre Kurt et Wyatt Russell, le cast comprend Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett, et Elisa Lasowski. Série en 10 épisodes, Monarch: Legacy of Monsters intègre donc le Monsterverse et il se murmure même que des caméras 3D ont été utilisées lors du tournage de façon à rendre la série compatible avec la fonction de visionnage immersif de l’Apple Vision Pro. Monarch: Legacy of Monsters n’a pas encore de date de sortie, mais le lancement serait prévu sur Apple TV+ dans le courant de l’année 2024.