L’Apple Vision Pro permet de regarder des films en 3D et spatial audio avec une fidélité visuelle encore supérieure à celle des salles de ciné dédiées selon les premiers testeurs du casque. Et visiblement, Apple compte bien capitaliser sur son propre service Apple TV+ pour apporter du contenu en 3D immersive à son nouveau bijou technologique. Il se murmure ainsi que la série live-action Monarch: Legacy of Monsters, qui met en scène Godzilla et d’autres Titans, sera entièrement tournée en 3D relief avec des caméras adaptées ! Pour rappel, une autre rumeur indique que la série documentaire Planète Préhistorique pourrait elle aussi avoir droit à une version 3D relief.

Ces « fuite » semblent particulièrement crédibles, car on voit mal en effet pourquoi Apple se priverait de réaliser en 3D ses séries et films les plus spectaculaires, sachant que cela pourrait vite devenir un gros argument commercial pour le casque Vision Pro. « Ne regardez plus les films, vivez-les de l’intérieur ! ». Le deal signé entre Apple et Disney devrait aussi couvrir la diffusion de films en 3D relief, et ce n’est sans doute pas un hasard si la séquence 3D relief diffusée aux premiers testeurs du Vision Pro était un extrait d’Avatar : La Mémoire de l’Eau. Finalement laissé de côté par les fabricants de téléviseurs, le relief 3D devrait donc faire son grand retour dans le casque d’Apple.