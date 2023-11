Prenons les paris : Monarch: Legacy of Monsters permettra d’augmenter le nombre d’abonnés sur Apple TV+. Cette série de type blockbusters, avec des (très) gros monstres et de vraies vedettes (Ken Russel, Ren Watabe, Joe Tippett), affiche tous les atouts pour connaitre un succès aussi énorme que ses bestioles géantes. Le synopsis s’inscrit dans la droite ligne des précédents films du Monsterverse : « Après avoir survécu à l’attaque de Godzilla sur San Francisco, Cate (Anna Sawai) découvre un nouveau terrible secret. Face à la menace des monstres, elle se lance dans une aventure à travers le monde pour découvrir la vérité sur sa famille et sur une mystérieuse organisation connue sous le nom de Monarch. » A noter que Ken Russel tourne dans cette série avec son fils Wyatt Russel, ce qui est une première pour les deux acteurs.



Les amateurs de baston entre grosses bestioles vont être ravis

Les deux premiers épisodes de la série sont disponibles dès aujourd’hui et les suivants seront disponibles les prochains vendredis.