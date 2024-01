Décidément, l’Apple de Luca Maestri et de Tim Cook a toujours le nez dans la marge, quitte à faire plonger les ventes : si l’on en croit une source « que l’on espère mal informée pour le coup), la futur iPad Pro avec écran OLED démarrerait à 1500 dollars, jusqu’à 2000 dollars selon la taille de l’écran et la configuration. C’est plus, beaucoup plus que les modèles actuels : l’iPad Pro 11 pouces actuel démarre en effet à 799 dollars, ce qui signifie que le modèle à écran OLED sera 80% plus cher ! Quant au modèle 12,9 pouces (facturé à 1099 dollars aujourd’hui en version de base), l’augmentation tarifaire serait de 60%. « Apple for the rest of us ? My ass ! » comme aurait pu le dire le regretté Steve Jobs.

Pire encore, le prix de l’iPad Pro rejoindrait aisément celui des MacBook Air. Apple aura bien du mal à justifier cette augmentation de prix, même si la source de cette info précise que la firme californienne tablerait sur la qualité du nouvel écran et sur un hypothétique port MagSafe (sur le modèle 13 pouces) pour faire passer la douloureuse. Gageons que ce blabla marketing risque rift de ne pas marcher, et que les ventes d’iPad continueront de piquer du nez. Ces nouveaux modèles d’iPad Pro pourraient débarquer assez vite dans l’année, d’ici le mois de mars selon plusieurs fuites. Si les prix se confirment, il faut tout de même s’attendre à une levée de boucliers comme on en aura rarement vu dans l’histoire d’Apple…