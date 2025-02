Ce 24 février 2025 aurait marqué le 70e anniversaire de Steve Jobs, l’emblématique cofondateur d’Apple. Comme chaque année, Tim Cook, qui a succédé à Steve Jobs et qui aux commandes d’Apple depuis le 24 août 2011, a décidé de lui rendre hommage.

Dans un message sur X (ex-Twitter), Tim Cook, actuel patron d’Apple, écrit : « Steve voyait le monde non seulement tel qu’il était, mais tel qu’il pouvait être. Sa vision continue de nous inspirer pour repousser les limites et créer l’avenir. Aujourd’hui, à l’occasion de son 70e anniversaire, nous rendons hommage à son héritage et à son impact durable ». Son message s’accompagne par une photo en noir et blanc du cofondateur d’Apple.

Steve saw the world not just as it was, but as it could be. His vision continues to inspire us to push boundaries and create the future. Today, on his 70th birthday, we honor his legacy and his enduring impact. pic.twitter.com/0q1JUl4UJw

— Tim Cook (@tim_cook) February 24, 2025