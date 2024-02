Steve Jobs aurait fêté son 69e anniversaire ce 24 février 2024. Comme chaque année, Tim Cook, le patron d’Apple, a décidé de rendre hommage au cofondateur de l’entreprise, qui fut également son ami et son prédécesseur. Tim Cook est le dirigeant depuis le 24 août 2011.

C’est par le biais d’un message posté sur X (ex-Twitter) que Tim Cook a décidé de rendre hommage. Il écrit :

Thinking of my friend Steve on his birthday — the lives he touched, the vision he shared, and the profound impact he had on our world. “We’re here to put a dent in the universe. Otherwise, why else even be here?” pic.twitter.com/ONDgZ6ycCe

