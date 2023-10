Comme chaque année, Tim Cook rend hommage à Steve Jobs. Le 5 octobre marque l’anniversaire de la mort du cofondateur d’Apple. Il est décédé en 2011.

Dans un message sur X (ex-Twitter), Tim Cook indique : « Je pense à un pionnier qui a bousculé les conventions, à un visionnaire qui a changé le monde, à un mentor et à un ami. Tu nous manques, Steve ». La photo s’accompagne par une photo de Steve Jobs qui date de 1999 selon la description de l’image sur X.

Thinking back on a pioneer who challenged conventions, a visionary who changed the world, a mentor, and a friend. We miss you, Steve. pic.twitter.com/rKn6mBHecI

