Ce 5 octobre 2022 marque le 11e anniversaire de la mort de Steve Jobs. Le cofondateur d’Apple a quitté ce monde en 2011, le lendemain de la keynote où l’iPhone 4S et Siri furent annoncés.

Tim Cook, l’actuel patron d’Apple, a décidé de rendre hommage à Steve Jobs, comme il le fait chaque année au travers d’un tweet. Il écrit : « Steve nous a montré à tous, encore et encore, qu’une grande idée peut vraiment changer le monde. Nous nous souvenons de lui aujourd’hui et pour toujours ».

Steve showed us all, again and again, that a great idea really can change the world. Remembering him today and always. pic.twitter.com/LNPBYjOiLs — Tim Cook (@tim_cook) October 5, 2022

Greg Joswiak, le vice-président chargé du marketing mondial d’Apple, a également posté un tweet pour rendre hommage. Il s’agit d’une citation de Steve Jobs : « Les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font ».

“The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.” – Steve — Greg Joswiak (@gregjoz) October 5, 2022

Laurene Powell Jobs (veuve de Steve Jobs), Tim Cook et Jony Ive ont récemment discuté de l’héritage du cofondateur d’Apple lors de la conférence Code. Au cours de la discussion, Laurene Powell Jobs a présenté un nouveau site appelé The Steve Jobs Archive, qui contient une collection de citations, de vidéos et un e-mail de Steve Jobs, et promet de futurs « programmes, bourses, collections et partenariats qui reflètent les valeurs de Steve et transmettent son sens du possible ».