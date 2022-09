Lors de la CodeCon 2022, Laurene Powell Jobs, Tim Cook, le designer star Jony Ive ainsi que d’autres figures fortes d’Apple ont annoncé le lancement de Steve Jobs Archive, un site qui archive l’intégralité des documents vidéos, audio ou textuels sur Steve Jobs. Histoire d’appâter l’internaute, le site « designé » avec (grand) soin et élégance propose aussi des documents qui n’avaient encore jamais été rendus publics auparavant.

Outre les documents qui concernent directement le co-fondateur d’Apple, le site affichera aussi des initiatives, des partenariats et proposera même un système de bourses pour le financement des études ou des travaux des étudiants inventeurs les plus prometteurs. Particulièrement émue, Laurene Powell Jobs a loué l’individualisme « éclairé » de son défunt mari : »Steve possédait un sens illimité des possibilités et une croyance dans le pouvoir des individus d’apporter une contribution durable à l’humanité ». Et de continuer: « J’espère que les archives seront un lieu où s’inspirer de la vie et du travail de Steve, incitant les nouvelles générations à apporter leurs propres contributions à notre avenir commun. Dans cet esprit, les archives de Steve Jobs raconteront des histoires et forgeront des opportunités qui encourageront les gens à élargir leur propre sens de ce qui est possible. »