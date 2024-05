Qui va succéder à Tim Cook comme nouveau patron d’Apple ? Un nom émerge au sein de la société : John Ternus. Il serait le candidat envisagé à ce stade selon Bloomberg.

Tim Cook est aux commandes d’Apple depuis 2011, il a succédé à Steve Jobs. Il va avoir 64 ans cette année et tout un plan est en cours de préparation au sein de l’entreprise pour trouver son remplaçant.

Pendant un moment, il a été dit que Jeff Williams, le responsable des opérations chez Apple, pourrait bien occuper cette place. Ce serait en réalité bel et bien le cas si le changement devait être imminent. Mais Tim Cook et Jeff Williams n’ont que trois ans d’écart, et le premier resterait le patron pendant encore trois ans. Apple aurait donc abandonné l’idée de mettre Jeff Williams comme nouveau dirigeant.

John Ternus comme nouveau patron d’Apple ?

C’est là qu’intervient John Ternus, le vice-président de l’ingénierie matérielle d’Apple. Il est présenté comme étant très apprécié au sein d’Apple, avec les éloges de Tim Cook, Eddy Cue (vice-président des services) et bien d’autres. Un autre facteur clé est que John Ternus a 49 ans. Il est donc plus susceptible que d’autres membres de l’équipe de direction de rester en place pendant longtemps.

« Tim l’apprécie beaucoup, parce qu’il peut faire une bonne présentation, qu’il est très modéré, qu’il ne met jamais rien de controversé dans un e-mail et qu’il est un décideur très réticent », a déclaré une source proche de l’équipe dirigeante d’Apple. « Il possède de nombreuses caractéristiques managériales, comme Tim ».

Christopher Stringer, un ancien concepteur de matériel Apple, a qualifié John Ternus de « personne de confiance » qui « n’a jamais échoué dans les fonctions qu’il a occupées ». Eddy Cue, le dirigeant d’Apple connu pour être le confident le plus proche de Tim Cook, a dit en privé à ses collègues que John Ternus devrait être le prochain patron.

Qu’en est-il de Craig Federighi, le vice-président d’iOS et macOS ? Ce serait un successeur peu probable, tout comme Deirdre O’Brien (responsable des Apple Store).