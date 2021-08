Apple propose désormais les cartes graphiques AMD Radeon Pro W6800X, W6800X Duo et W6900X pour le Mac Pro. Elles se veulent haut de gamme et cela se ressent au niveau du prix.

Nouvelles cartes graphiques pour le Mac Pro

Le prix de la Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire GDDR6 avec l’iMac Pro est de 2 760 euros pour un modèle ou 5 980 euros pour en avoir deux. On passe à 5 290 euros pour la Radeon Pro W6800X Duo avec 64 Go de mémoire GDDR6 ou 11 040 euros pour avoir deux exemplaires. Vient enfin la W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6 pour 6 440 euros ou 13 340 euros si on veut en mettre deux. Selon Apple, ces GPU offrent des performances jusqu’à 23% plus rapides dans DaVinci Resolve et 84% plus rapides dans Octane X.

Voici les descriptions d’Apple pour la Radeon Pro W6800X :

Pour des performances graphiques avancées et pour les applications de niveau professionnel, choisissez la carte graphique AMD Radeon Pro W6800X avec 32 Go de mémoire GDDR6, qui offre jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Cette configuration intègre l’architecture RDNA2 d’AMD et fournit une puissance de calcul pouvant atteindre 16 téraflops en simple précision ou 32 téraflops en demi-précision. Elle prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR.

Et pour la Radeon Pro W6900X :

Pour obtenir les meilleures performances graphiques possibles et pour les applications de niveau professionnel, choisissez la carte graphique AMD Radeon Pro W6900X avec 32 Go de mémoire GDDR6, qui offre jusqu’à 512 Go/s de bande passante mémoire. Cette configuration intègre l’architecture RDNA2 d’AMD et fournit une puissance de calcul pouvant atteindre 22,2 téraflops en simple précision ou 44,4 téraflops en demi-précision. Elle prend en charge jusqu’à six écrans 4K, trois écrans 5K ou trois Pro Display XDR.

Les nouvelles options pour le Mac Pro sont disponibles dès maintenant, directement depuis l’Apple Store en ligne.