En plus d’iOS 14.8 sur iPhone et d’iPadOS 14.8 sur iPad, Apple propose macOS 11.6 sur Mac et watchOS 7.6.2 sur Apple Watch. Les deux mises à jour sont directement sorties en version finale, sans connaître une phase de bêta.

macOS 11.6 pour Mac

macOS 11.6 est une « petite » mise à jour. Il faut comprendre par là qu’elle n’apporte aucune nouveauté particulière. En revanche, Apple fait savoir qu’elle contient d’importants correctifs de sécurité.

Sur son site, Apple indique que macOS 11.6 vient boucher deux failles de sécurité. La première (CVE-2021-30860) concerne le composant CoreGraphics. Le traitement d’un PDF malveillant peut conduire à une exécution de code arbitraire. La seconde faille (CVE-2021-30858) touche WebKit, le moteur de rendu de Safari. Le traitement d’un contenu web malicieusement conçu peut conduire à une exécution de code arbitraire. Dans les deux cas, Apple dit que les failles sont déjà exploitées par des hackers.

Pour mettre à jour vers macOS 11.6, ouvrez Préférences Système et cliquez sur Mise à jour de logiciels. Vous pourrez lancer le téléchargement de la mise à jour.

watchOS 7.6.2 pour Apple Watch

Du côté de l’Apple Watch, il y a la mise à jour watchOS 7.6.2. Elle vient boucher la même faille de sécurité concernant WebKit.

Pour mettre à jour vers watchOS 7.6.2, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à votre montre, touchez l’onglet « Ma montre » et allez dans Général > Mise à jour logicielle.