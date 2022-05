Ce n’est pas vraiment une surprise : Apple est sur le podium du classement Fortune 500 2022 des entreprises qui dégagent le plus gros chiffre d’affaires dans le monde. Avec 366 milliards de dollars réalisés sur son année fiscale 2021, Apple n’est devancé que par Walmart (573 milliards de dollars de CA) et Amazon (460 milliards de CA sur l’année), sachant que la firme de Cupertino caracole loin en tête de la liste des entreprises les plus rentables (94 milliards de collars de bénéfices nets l’an dernier !).

Le site Fortune estime qu’Apple s’est parfaitement adapté au contexte difficile de la pandémie mondiale, et reste l’un des grands maitres de la supply chain. Fortune note quelques petits bémols toutefois, soit la campagne Appletoo# et les nombreux hoquets sur la reprise du travail à l’Apple Park. A noter qu’Alphabet termine 8ème de ce classement Fortune 500 2022 (Facebook, Microsoft, Intel et consorts sont tous au delà du top 10).