Le groupe de k-pop BTS, qui cartonne dans le monde entier, va avoir le droit à sa propre émission sur Apple Music 1, à savoir la radio du service de streaming musical. Ce sera lancé le 28 mai, soit demain, à 15 heures (heure française).

Une émission de BTS sur Apple Music 1

L’émission sur Apple Music 1 a pour nom BTS Radio: Past & Present. Il y a aura trois épisodes (un par semaine). Le groupe emmènera les auditeurs dans leur quête de la célébrité tout en partageant les histoires et les chansons qui les ont façonnés. Le groupe est connu pour des chansons à succès telles que Dynamite et Butter.

« Nous voulions profiter de cette émission de radio pour célébrer les neuf ans de BTS avec vous et avec notre army dans le monde entier », a déclaré RM de BTS composé de sept membres, dont J-Hope, Suga, Jungkook, V, Jin et Jimin. « Chaque épisode vous est dédié. Et nous voulions partager les chansons de BTS qui nous aident à raconter notre histoire », a ajouté RM.

Dans le premier épisode, BTS explique les débuts du groupe avec les chansons qui ont inspiré leur son et leur style. Dans le deuxième épisode, qui sera diffusé le 3 juin, le groupe choisira quelques-unes des chansons préférées de l’army BTS, à savoir les fans du groupe. Le dernier épisode sera disponible le 10 juin.