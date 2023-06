Avant d’être un super outil de simulation de prêts de toutes sortes, Simule mon Prêt (Lien App Store – 5,99€ -> 2,99 euros – iPhone/iPad) est aussi et surtout NOTRE application, le bébé d’iPhoneAddict, une application forcément utile et qui incidemment pourrait nous permettre (du moins nous l’espérons) de compenser en partie la baisse des revenus publicitaires du site. Cela va donc sans dire que si vous avez besoin d’une app pour calculer un emprunt à venir, un conseil donc… choisissez la notre ! ;) Mais alors, il fait quoi Simule mon Prêt ? C’est bien simple, presque tout ce qui est nécessaire pour simuler et planifier un emprunt immo, auto, et conso.

Vous voulez connaître vos mensualités pour un crédit, choisir la meilleure offre de prêt ou savoir combien vous pouvez emprunter ? Vous souhaitez financer vos études, changer d’auto ou avez pour projet un bien immobilier ? Simule mon Prêt permet de répondre aux principales interrogations que l’on se pose lorsque l’on désire contracter un emprunt. En une touche, Simule mon Prêt vous renseignera sur votre capacité d’emprunt, réalisera le calcul de votre prêt assurance incluse, estimera les frais de notaire, évaluera l’intérêt d’un rachat de prêt immobilier calculera le coût total du crédit et vous sortira in fine le tableau d’amortissement. Rien que ça ! Le document produit pourra ensuite être enregistré dans les favoris ou être envoyé directement par mail en PDF.

L’app contient aussi un simulateur de crédit avec choix de la date depuis l’échéancier, estimation des frais de remboursement anticipés, etc. Les plus pointus apprécieront aussi les réglages avancés (taux nominal proportionnel ou actuariel, remboursement du capital à échéances constantes ou In fine, etc.). Bref, la totale, et à petit prix pour le lancement puisque notre app vous est proposée avec une grosse remise de 50% sur le prix initial, soit 2,99 euros au lieu de 5,99 euros.

Nos autres applications :

Nous proposons aussi d’autres applications :

Converzy (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) Convertisseur de monnaies et cryptomonnaies (+ de 260 devises) avec fonction de reconnaissance de texte. Elle totalement gratuite, sans pub et sans tracking (vous pouvez nous payer un café avec un achat intégré pour nous soutenir)

Swiftly (iPhone/iPad – Gratuit), une application qui vous permettra d’apprendre à coder en swift depuis iPhone ou iPad. L’application comprend plus de 400 mini-cours et exercices interactifs dans 26 chapitres Swift avec de petites leçons où vous devez écrire votre propre code Swift ! Vous n’en reviendrez pas de la rapidité avec laquelle vous pouvez apprendre à coder ! L’application commence par les bases et suppose que vous n’avez aucune expérience de programmation préalable. Et si vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, l’application est également une excellente ressource pour revoir des centaines de notions très rapidement et facilement.

Les deux premiers chapitres sont totalement gratuits. Tous les autres cours peuvent être déverrouillés avec un seul achat dans l’application. Une fois acheté, vous bénéficierez de tous les futurs chapitres et fonctionnalités.