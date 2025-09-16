Apple a déployé officiellement iOS 26 sur iPhone, mais l’une des fonctions les plus attendues outre-atlantique n’est toujours pas au rendez-vous : l’ajout d’un passeport américain numérique dans l’application Wallet. La firme précise désormais que cette option baptisée Digital ID sera proposée « dans une mise à jour ultérieure », sans indiquer si cela arrivera avec iOS 26.1, 26.2 ou une autre version de l’OS.

Un usage limité mais prometteur

Une fois activée, la Digital ID permettra aux voyageurs de présenter leur passeport numérique dans certains aéroports américains, notamment aux contrôles TSA lors de vols intérieurs. Apple souligne cependant que ce document virtuel ne remplace pas un passeport physique et qu’il ne pourra pas être utilisé pour franchir des frontières internationales.

Sécurité et nouvelles applications à venir

Conçu pour être conforme aux normes REAL ID, le système repose sur une architecture sécurisée et confidentielle. Au-delà des voyages, Apple prévoit d’étendre son usage à la vérification d’identité et de l’âge dans les applications, les boutiques en ligne et les points de vente physiques. Une évolution qui pourrait transformer l’iPhone en véritable clé d’identité numérique pour des millions d’utilisateurs. A noter que pour l’instant ce passeport numérique n’est pas prévu ailleurs qu’aux États-Unis, même si en France il est déjà possible de placer sa carte d’identité numérique dans Cartes.